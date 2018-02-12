Під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під час виконання процедури затримання Міхеіла Саакашвілі на військовослужбовців Держприкордонслужби накинулися невідомі із оточення екс-президента Грузії. Про це в мережі Facebook повідомив помічник голови ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні, 12 лютого, військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Однак під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі із оточення Михаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.