Під Зайцевим біля населених будинків виявили схрон боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці Бахмутського відділу поліції виявили і вилучили аресенал зброї неподалік від населених будинків. Про це повідомляють у Бахмутському відділі поліції, передає кореспондент УНН.
Зокрема, прибувши на місце, поліцейські оточили та обстежили прилеглу територію та виявили схрон, який був закопаний та надійно замаскований у 300 метрах від населених домівок.
Правоохоронцями було вилучено цілий арсенал: 200 снарядів до зенітних установок та гранатометів, 6 мін, 9 гранат та близько 40 тисяч патронів різного калібру.
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Наразі поліцейські встановлюють власника вибухового арсеналу.
Даний факт буде кваліфіковано за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".