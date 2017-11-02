Під Зайцевим біля населених будинків виявили схрон боєприпасів

Зокрема, прибувши на місце, поліцейські оточили та обстежили прилеглу територію та виявили схрон, який був закопаний та надійно замаскований у 300 метрах від населених домівок.

Правоохоронцями було вилучено цілий арсенал: 200 снарядів до зенітних установок та гранатометів, 6 мін, 9 гранат та близько 40 тисяч патронів різного калібру.

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Наразі поліцейські встановлюють власника вибухового арсеналу.

Даний факт буде кваліфіковано за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".