Под Зайцевым у населенных домов обнаружили схрон боеприпасов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119139 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104061 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106797 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96192 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104469 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102269 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143788 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116338 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Под Зайцевым у населенных домов обнаружили схрон боеприпасов

Под Зайцевым у населенных домов обнаружили схрон боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 9881 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители Бахмутского отдела полиции обнаружили и изъяли Аресенал оружия неподалеку от населенных домов. Об этом сообщают в Бахмутском отделе полиции, передает корреспондент УНН.

В частности, прибыв на место, полицейские окружили и обследовали прилегающую территорию и обнаружили схрон, который был закопан и надежно замаскирован в 300 метрах от населенных домов.

Правоохранителями было изъято целый арсенал: 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, 6 мин, 9 гранат и около 40 000 патронов различного калибра.

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Сейчас полицейские устанавливают владельца взрывного арсенала.

Данный факт будет квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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