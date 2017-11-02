Под Зайцевым у населенных домов обнаружили схрон боеприпасов

В частности, прибыв на место, полицейские окружили и обследовали прилегающую территорию и обнаружили схрон, который был закопан и надежно замаскирован в 300 метрах от населенных домов.

Правоохранителями было изъято целый арсенал: 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, 6 мин, 9 гранат и около 40 000 патронов различного калибра.

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Сейчас полицейские устанавливают владельца взрывного арсенала.

Данный факт будет квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".