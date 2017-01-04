Під Запоріжжям на кризі дрейфували 12 рибалок

До рятувальників надійшло повідомлення, що приблизно на відстані одного кілометру на кризі дрейфують та потребують допомоги 12 рибалок.

Для проведення рятувальних робіт було задіяно човен рибальської артілі, додатково до місця події вийшов катер на повітряній подушці “МАРС 700” 1-го державного пожежно-рятувального загону м.Енергодар ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

На рибацькому човні дістали 9 рибалок, які знаходились на відстані 300 метрів від берегу поблизу м.Дніпрорудний. Ще троїх на рятівному човні врятували з криги, яку віднесло від берегу поблизу с.Балки на 2 км.

Всі врятовані від медичної допомоги відмовились.

Нагадаємо, 4 січня поблизу Київської ГЕС шестеро рибалок відірвалися на кризі.