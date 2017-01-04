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Под Запорожьем на льду дрейфовали 12 рыбаков

Под Запорожьем на льду дрейфовали 12 рыбаков

Киев • УНН

 • 7131 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня на Каховском водохранилище под Запорожьем на льду оторвало и унесло от берега 12 рыбаков. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

К спасателям поступило сообщение, что примерно на расстоянии одного километра на льду дрейфуют и нуждаются в помощи 12 рыбаков.

Для проведения спасательных работ была задействована лодка рыболовной артели, дополнительно к месту происшествия вышел катер на воздушной подушке "МАРС 700" 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Энергодар ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.

На рыбацкой лодке спасли 9 рыбаков, которые находились на расстоянии 300 метров от берега вблизи г.Днепрорудный. Еще троих на спасительном лодке спасли с   льдины, которую отнесло от берега вблизи с.Балки на 2 км.

Все спасенные от медицинской помощи отказались.

Напомним, 4 января вблизи Киевской ГЭС шестеро рыбаков оторвались на льдине .

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