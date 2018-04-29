Під Запоріжжям легковик з'їхав в озеро, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під Запоріжжям у смт Кушугум легковий автомобіль з'їхав в озеро, одна людина загинула. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.
"29 квітня о 05:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового райвідділу Національної поліції Запорізького району про те, що в смт Кушугум автівка ВАЗ 2109 з обриву з'їхала в озеро", - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в автомобілі знаходились чоловік 1954 та жінка 1963 року народження. Чоловіку вдалось самотужки вибратися з машини, на жаль жінка загинула. Тіло жінки дістав водолаз. Рятувальники за допомогою тросу та пожежного автомобіля витягли авто.
Обставини події з’ясовуються, відповідними органами ведеться розслідування.
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