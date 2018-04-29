Под Запорожьем легковушка съехала в озеро, один человек погиб

"29 апреля в 05:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного райотдела Национальной полиции Запорожского района о том, что в пгт Кушугум автомобиль ВАЗ 2109 с обрыва съехал в озеро", - говорится в сообщении.



Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в автомобиле находились мужчина 1954 и женщина 1963 года. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из машины, к сожалению женщина погибла. Тело женщины достал водолаз. Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля вытащили авто.



Обстоятельства происшествия выясняются, соответствующими органами ведется расследование.



Как сообщал УНН, в больнице Кривого Рога умер 11 пострадавший в масштабном ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.