Под Запорожьем легковушка съехала в озеро, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Под Запорожьем в пгт Кушугум легковой автомобиль съехал в озеро, один человек погиб. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.
"29 апреля в 05:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного райотдела Национальной полиции Запорожского района о том, что в пгт Кушугум автомобиль ВАЗ 2109 с обрыва съехал в озеро", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в автомобиле находились мужчина 1954 и женщина 1963 года. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из машины, к сожалению женщина погибла. Тело женщины достал водолаз. Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля вытащили авто.
Обстоятельства происшествия выясняются, соответствующими органами ведется расследование.
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