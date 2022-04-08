Під санкції ЄС потрапили Греф, Дерипаска, дочки путіна та ще кілька банків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. П'ятий пакет обмежувальних заходів Європейського Союзу проти Росії через вторгнення ввечері 8 квітня був опублікований в Офіційному журналі ЄС, а значить набирає чинності, пише УНН.
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Так, санкційний список поповнився 217 фізичними та 18 юридичними особами.
Зокрема, Євросоюз включив до списку санкцій главу "Сбербанку" Германа Грефа і російського олігарха Олега Дерипаску. Крім того, під санкціями опинилися Борис та Ігор Роттенберги.
Згідно з опублікованим списком, дочки путіна, Катерина Тихонова і Марія Воронцова, також будуть піддані санкціям.
Євросоюз також заморозив активи чотирьох російських банків - ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку і банку "Відкриття", і ще 14 компаній.
Нагадаємо
У п'ятницю ЄС офіційно ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, обіцяє подумати над обмеженнями щодо імпорту нафти.
Як повідомляв УНН, майже 30 мільярдів євро активів російських і білоруських олігархів і організацій зараз заморожені ЄС.