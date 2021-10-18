Під Одесою озброєний чоловік підпалив будинок і підірвався гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У ніч на 18 жовтня поліцейські приїхали на виклик 62-річного жителя селища Усатове під Одесою, який погрожував накласти на себе руки. Багатогодинні переговори результату не дали. Пояснюючи свої дії проблемами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а потім і сам загинув на місці від вибуху гранати, яка була у нього, передає пресслужба ГУНП, пише УНН.
Під час обшуку в будинку загиблого працівники поліції виявили два пістолети, патрони, автоматичну зброю. Все це, а також тіло загиблого направили на експертизу. Зараз походження заборонених предметів встановлюється.
Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).