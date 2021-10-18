Под Одессой вооруженный мужчина поджег дом и подорвался гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В ночь на 18 октября полицейские приехали на вызов 62-летнего жителя поселка Усатово под Одессой, который угрожал совершить самоубийство. Многочасовые переговоры результата не дали. Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджег свой дом, а затем и сам погиб от взрыва находившейся у него гранаты на месте, передает пресс-служба ГУНП, пишет УНН.
Во время обыска в доме погибшего работники полиции обнаружили два пистолета, патроны, автоматическое оружие. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу. Сейчас происхождения запрещенных предметов устанавливается.
Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).