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Під москвою в багатквартирному будинку вибухнув газ. Будівля обвалилась на рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У підмосковній балашисі у дев'ятиповерховому будинку вибухнув газ. Постраждало семеро жителів. Решту евакуювали. Під час розбору завалів перекриття обвалились на чотирьох рятувальників. Двох вбило, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У газифікованій дев'ятиповерхівці у підмосковній балашисі здетонувала газоповітряна суміш. Сталося обвалення третього, четвертого і п'ятого поверхів, пошкоджено щонайменше десять квартир.

мнс підтвердило загибель трьох осіб.

"Кількість постраждалих становить семеро осіб, з яких троє загинули, одного передано медикам, трьом надано допомогу на місці, - ідеться в повідомленні міністерства.

Під час рятувальних сталось повторне обвалення перекриттів, під завалами опинилися троє рятувальників.

В мнс повідомили, що два з них загинули, ще двоє постраждали.

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