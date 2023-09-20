Під москвою в багатквартирному будинку вибухнув газ. Будівля обвалилась на рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У підмосковній балашисі у дев'ятиповерховому будинку вибухнув газ. Постраждало семеро жителів. Решту евакуювали. Під час розбору завалів перекриття обвалились на чотирьох рятувальників. Двох вбило, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
У газифікованій дев'ятиповерхівці у підмосковній балашисі здетонувала газоповітряна суміш. Сталося обвалення третього, четвертого і п'ятого поверхів, пошкоджено щонайменше десять квартир.
мнс підтвердило загибель трьох осіб.
"Кількість постраждалих становить семеро осіб, з яких троє загинули, одного передано медикам, трьом надано допомогу на місці, - ідеться в повідомленні міністерства.
Під час рятувальних сталось повторне обвалення перекриттів, під завалами опинилися троє рятувальників.
В мнс повідомили, що два з них загинули, ще двоє постраждали.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї - ГУР МО