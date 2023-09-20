Под москвой в многоквартирном доме взорвался газ. Здание обрушилось на спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В подмосковной Балашихе в девятиэтажном доме взорвался газ. Пострадало семь жителей. Остальных эвакуировали. Во время разбора завалов перекрытия обвалились на четырех спасателей. Двоих убило, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В газифицированной девятиэтажке в подмосковной балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей, повреждены по меньшей мере десять квартир.
мчс подтвердило гибель трех человек.
"Количество пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте, - говорится в сообщении министерства.
Во время спасательных работ произошло повторное обрушение перекрытий, под завалами оказались трое спасателей.
В МЧС сообщили, что двое из них погибли, еще двое пострадали.
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