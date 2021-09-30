Під мерією Харкова розтягнули банер із зображенням Терехова і написом "Робить, але краде"

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На одному з плакатів автори розшифровують свій задум ще одним написом: “Все іство його протестувало проти крадіжок, але не красти він не міг”.

До слова

Громадські активісти, журналісти і політики повідомляють про систематичну корупцію в мерії Харкова. Завищені ціни на тендерах фіксують повсюдно, від будівництва гаража до реконструкції притулку для тварин. Апогеєм стало будівництво громадського туалету в зоопарку за 30 млн грн. Тендер виграв колега Терехова з виконкому Харківської міськради Олександр Харченко.