Під мерією Харкова розтягнули банер із зображенням Терехова і написом "Робить, але краде"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Під мерію Харкова привезли два плакати із зображенням тимчасово виконуючого обов’язки градоначальника Ігоря Терехова. На першому плакаті написано “Краде, але робить”, на другому — “Робить, але краде”, повідомляє УНН.
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На одному з плакатів автори розшифровують свій задум ще одним написом: “Все іство його протестувало проти крадіжок, але не красти він не міг”.
До слова
Громадські активісти, журналісти і політики повідомляють про систематичну корупцію в мерії Харкова. Завищені ціни на тендерах фіксують повсюдно, від будівництва гаража до реконструкції притулку для тварин. Апогеєм стало будівництво громадського туалету в зоопарку за 30 млн грн. Тендер виграв колега Терехова з виконкому Харківської міськради Олександр Харченко.