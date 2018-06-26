Під Лук'янівське СІЗО прибула омбудсмен РФ Тетяна Москалькова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмен Російської Федерація Тетяна Москалькова прибула під Лук’янівське СІЗО У Києві. Про це повідомляє УНН.
Омбудсмен Російської Федерація Тетяна Москалькова готує заяву до Апеляційного суду Києва про надання їй дозволу на зустріч з українським військовим Максимом Одінцовим, обвинуваченим у державній зраді. Заява буде подана до суду сьогодні.
Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді.
26 червня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.