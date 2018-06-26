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Під Лук'янівське СІЗО прибула омбудсмен РФ Тетяна Москалькова

Під Лук'янівське СІЗО прибула омбудсмен РФ Тетяна Москалькова

Київ • УНН

 • 8784 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмен Російської Федерація Тетяна Москалькова прибула під Лук’янівське СІЗО У Києві. Про це повідомляє УНН.

Омбудсмен Російської Федерація Тетяна Москалькова готує заяву до Апеляційного суду Києва про надання їй дозволу на зустріч з українським військовим Максимом Одінцовим, обвинуваченим у державній зраді. Заява буде подана до суду сьогодні.

Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді.

26 червня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.

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