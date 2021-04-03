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Під Києвом загорілись гаражі з газовими балонами всередині

Під Києвом загорілись гаражі з газовими балонами всередині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Вишгороді, що у Київській області, ліквідовано загорання трьох гаражів із газовими балонами всередині. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.

Цитата

“3 квітня о 16:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання гаражу на території гаражного кооперативу „Лісний“, що знаходиться у м. Вишгород. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні гаражі”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

До місця події було направлено черговий караул, який по прибуттю встановив, що горить двоповерховий гараж, і вогонь перекинувся ще на 2 поряд розташованих гаража.

“Гасіння ускладнювали вибухаючі газові балони, які знаходились всередині. тому рятувальники працювали на безпечній відстані”, — додали у пресцентрі.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 19:00 та повністю ліквідовано о 19:35.

“На місці працювали 5 відділень у складі 17 чоловік”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо

Раніше рятувальники розповіли деталі пожежі на олійному підприємстві у Харкові — перед цим стався вибух, яким знесло резервуар та ангар на території. Досі відомо про одного загиблого та одного пораненого працівника.

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