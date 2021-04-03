Под Киевом загорелись гаражи с газовыми баллонами внутри
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Вышгороде, что в Киевской области, ликвидировано возгорание трех гаражей с газовыми баллонами внутри. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
Цитата
“3 апреля в 16:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании гаража на территории гаражного кооператива „Лесной“, который находится в г. Вышгород. Есть угроза распространения огня на соседние гаражи”, — говорится в сообщении.
Детали
К месту происшествия был направлен дежурный караул, который по прибытию установил, что горит двухэтажный гараж, и огонь перекинулся еще на 2 рядом расположенных гаража.
“Тушение осложняли взрывающимися газовыми баллонами, которые находились внутри. поэтому спасатели работали на безопасном расстоянии”, — добавили в пресс-центре.
Отмечается, что пожар был локализован в 19:00 и полностью ликвидирован в 19:35.
“На месте работали 5 отделений в составе 17 человек”, — резюмировали в пресс-центре.
Напомним
Ранее спасатели рассказали детали пожара на масляной предприятии в Харькове — перед этим произошел взрыв, которым снесло резервуар и ангар на территории. До сих пор известно об одном погибшем и одном раненом работника.