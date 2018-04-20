Під Києвом горів ресторанний комплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Загоряння сталося у ресторанному комплексі у с. Новосілки у Київській області. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"20 квітня о 6:16 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння у ресторані, що на вул. Соснова в селі Новосілки", – йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що горіла покрівля 2-поверхової будівлі ресторанного комплексу на площі 400 кв.м.
"Гасіння пожежі ускладнюється тим, що вогнеборцям довелося здійснювати підвіз води на відстань понад 2 км. Пожежу локалізовано о 7:53 та повністю ліквідовано о 10:00. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", – зазначити рятувальники.
Нагадаємо, на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому сталася пожежа.