Під Харковом маршрутне таксі в’їхало в легковий автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у селищі Пісочин Харківської області маршрутний автобус “Богдан” зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ, у результаті чого водій маршрутного таксі отримав легкі тілесні ушкодження, повідомляє УНН посилаючись на веб-сайт Нацполіції Харківської області.
Так, 52-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ”.
Водій “Богдана” з легкими тілесними ушкодженнями був доставлений дл 4-й лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків. 62-річний водій ВАЗ не постраждав. На момент аварії пасажирів у маршрутному автобусі не було.
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“Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються” — зазначає відділ комунікації поліції Харківської області.