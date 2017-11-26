Під Харковом маршрутне таксі в’їхало в легковий автомобіль

Так, 52-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ”.

Водій “Богдана” з легкими тілесними ушкодженнями був доставлений дл 4-й лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків. 62-річний водій ВАЗ не постраждав. На момент аварії пасажирів у маршрутному автобусі не було.

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“Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються” — зазначає відділ комунікації поліції Харківської області.