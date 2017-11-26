Под Харьковом маршрутное такси въехало в легковой автомобиль

Так, 52-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ”.

Водитель “Богдана” с легкими телесными повреждениями был доставлен дл 4-й больницы скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. 62-летний водитель ВАЗ не пострадал. На момент аварии пассажиров в маршрутном автобусе не было.

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“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются”, — отмечает отдел коммуникации полиции Харьковской области.