Под Харьковом маршрутное такси въехало в легковой автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате ДТП в поселке Песочин Харьковской области маршрутный автобус "Богдан" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, в результате чего водитель маршрутного такси получил легкие телесные повреждения, сообщает УНН со ссылкой на сайт Нацполиции Харьковской области.
Так, 52-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ”.
Водитель “Богдана” с легкими телесными повреждениями был доставлен дл 4-й больницы скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. 62-летний водитель ВАЗ не пострадал. На момент аварии пассажиров в маршрутном автобусе не было.
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“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются”, — отмечает отдел коммуникации полиции Харьковской области.