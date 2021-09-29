Під гнітом “Кернел”: у “віджатої” у Давиденко агрокомпанії масово фіксують порушення прав тваринників

За даними судового реєстру, Рубан, перебуваючи на посаді директора підприємства, порушив низку вимог ЗУ “Про оплату праці”, а також Кодексу законів про працю України. Зокрема, Рубан:



не обліковував “нічну” роботу працівників підприємства, які перебувають на посадах тваринників;



залучав до виконання роботи у нічний час окремих працівників, яким, відповідно до чинного законодавства, встановлено інвалідність (без отримання від них згоди на виконання цих робіт);



не надавав вихідні дні працівникам підприємства, зайнятих на постійних змінних роботах. Внаслідок цього тривалість щотижневого безперервного відпочинку таких працівників становила менше 42 годин;



Такі порушення були виявлені у ході перевірки підприємства контролерами, здійсненої 3 серпня 2021 року.

Справу про порушення Рубаном вимог законодавства про працю розглядав Бахмацький районний суд Чернігівської області. У підсумку суд вказав на ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41 ч. 1 КпАП України, і оштрафував Рубана.

Зазначимо, що це не перше порушення законодавства про працю з боку Рубана. У липні цього року контролери встановили, що Рубан приймав на роботу працівників, не ознайомлюючи останніх з умовами праці.

Як наслідок, працівники “Агродім” приступали до роботи, не будучи поінформованими про: час початку та закінчення чергування працівників, час початку та закінчення перерви для відпочинку та харчування.

У підсумку, управління держпраці у Чернігівській області подало на Рубана до суду, який наклав штраф на останнього.

У контексті

Родина покійного нардепа Валерія Давиденка продовжує юридичну боротьбу проти Андрія Веревського, який після смерті політика встановив контроль над їхньою агрокомпанією “Агродім”. За задумом людей Веревського, “Агродім” має бути ліквідовано, а замість нього всіма активами Давиденко має розпоряджатися новостворений ним клон “Агродім.” (з крапкою).

Для цього ще у травні були скликані збори наглядової ради, де вирішили усі без виключення договори оренди “Агродому” з пайовиками і органами місцевого самоврядування розірвати, щоб перезаключити їх з клоном “Агродім.” (з крапкою). Та на заваді стало забезпечення позову у вигляді арешту на розпорядження земельними ділянками до вирішення спору по суті.

Забезпечення виніс Чернігівський господарський суд. Проте адвокати Веревського оскаржили його до Північного апеляційного господарського суду Києва. Скаргу розглядала трійка суддів Кароліна Тарасенко, Ірина Іоннікова і Сергій Станік, яких більше цікавила присутність ЗМІ на засіданні, ніж протокол наглядової ради, який вони відмовилися розглядати.

Упередженість суддів була помітна неозброєним оком, хоча б тому, що одна із суддів Іоннікова Ірина не змогла вгамувати свої емоції та допустила підвищення тону на адвокатів Давиденко. Утім, задовольняти клопотання про відвід через упередженість судді не захотіли. Врешті вони таки скасували арешт зі спірних активів, що відкрило “зелене світло” для рейдерства Веревського.

Зазначимо, що ознаки рейдерства у діях людей Веревського — це не лише оціночне судження ЗМІ у даній справі. Його також вбачають правоохоронці та експерти Ліги Антитрасту.

Доповнення

“Кернел” Андрія Веревського доволі часто вдається до порушення законодавства. Зокрема, зловживає небезпечними хімікатами, у результаті чого масово гинуть стратегічно важливі для врожайності бджоли та отруюються люди.

“Кернел”!!! За що ви нас вбиваєте? Люди потім хворіють онкологією від цих ядів“, — коментують в соцмережах діяльність “Кернел”.

Додамо, що “Кернел” випускає популярні серед українців олії: Чумак, Стожар та Щедрий дар.

Щоправда, українцям вітчизняні виробники продають олію по ціні вдвічі вищій, ніж у Польщі.

З початку року олія в Україні здорожчала на 46%.

До слова

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.