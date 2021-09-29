Под гнетом "Кернел": у "отжатой" у Давыденко агрокомпании массово фиксируют нарушения прав животноводов

По данным судебного реестра, Рубан, находясь в должности директора предприятия, нарушил ряд требований ЗУ "Об оплате труда", а также Кодекса законов о труде Украины. В частности, Рубан:



не учитывал "ночную" работу работников предприятия, находящихся на должностях животноводов;



привлекал к выполнению работы в ночное время отдельных работников, которым в соответствии с действующим законодательством, установлена инвалидность (без получения от них согласия на выполнение этих работ);



не предоставлял выходные дни работникам предприятия, занятых на постоянных сменных работах. В результате продолжительность еженедельного непрерывного отдыха таких работников составляла менее 42 часов;



Такие нарушения были выявлены в ходе проверки предприятия контроллерами, проведенной 3 августа 2021 года.

Дело о нарушении Рубаном требований законодательства о труде рассматривал Бахмачский районный суд Черниговской области. В итоге суд указал на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 41 ч. 1 КоАП Украины, и оштрафовал Рубана.

Отметим, что это не первое нарушение законодательства о труде со стороны Рубана. В июле этого года контролеры установили, что Рубан принимал на работу сотрудников, не знакомя последних с условиями труда.

Как следствие, работники "Агродома" приступали к работе, не будучи информированными о: времени начала и окончания дежурства работников, времени начала и окончания перерыва для отдыха и питания.

В итоге, управление Гоструда в Черниговской области подало на Рубана в суд, который наложил штраф на последнего.

В контексте

Семья покойного нардепа Валерия Давыденко продолжает юридическую борьбу против Андрея Веревского, который после смерти политика установил контроль над их агрокомпанией "Агродом". По замыслу людей Веревского, "Агродом" должен быть ликвидирован, а вместо него всеми активами Давыденко должен распоряжаться новосозданный им клон "Агродом." (с точкой).

Для этого еще в мае было созвано собрание наблюдательного совета, где решили все без исключения договоры аренды "Агродома" с пайщиками и органами местного самоуправления разорвать, чтобы перезаключить их с клоном "Агродом." (с точкой). Но на пути стало обеспечение иска в виде ареста на распоряжение земельными участками до разрешения спора по существу.

Обеспечение вынес Черниговский суд. Однако адвокаты Веревского обжаловали его в Северный апелляционный хозяйственный суд Киева. Жалобу рассматривала тройка судей Каролина Тарасенко, Ирина Ионникова и Сергей Станик, которых больше интересовала присутствие СМИ на заседании, чем протокол наблюдательного совета, который они отказались рассматривать.

Предвзятость судей была заметна невооруженным глазом, хотя бы потому, что одна из судей Ионникова Ирина не смогла унять свои эмоции и допустила повышение тона на адвокатов Давыденко. Впрочем, удовлетворять ходатайство об отводе из-за предвзятости судьи не захотели. Наконец они же отменили арест со спорных активов, что открыло "зеленый свет" для рейдерства Веревского.

Отметим, что признаки рейдерства в действиях людей Веревского - это не только оценочное суждение СМИ по данному делу. Его также усматривают правоохранители и эксперты Лиги Антитраста.

Дополнение

"Кернел" Андрея Веревского довольно часто прибегает к нарушению законодательства. В частности, злоупотребляет опасными химикатами, в результате чего массово гибнут важные для урожайности пчелы и отравляются люди.

"Кернел"!!! За что вы нас убиваете? Люди потом болеют онкологией от этих ядов", - комментируют в соцсетях деятельность "Кернел".

Добавим, что "Кернел" выпускает популярные среди украинцев подсолнечное масло: Чумак, Стожар и Щедрый дар.

Правда, украинцам отечественные производители продают подсолнечное масло по цене вдвое выше, чем в Польше.

С начала года подсолнечное масло в Украине подорожало на 46%.

К слову

В 2020 году BBC Украина обнародовало видео, которое рассказывает, как "Кернел" выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.