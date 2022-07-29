Під час війни банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів – рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кабінет Міністрів схвалив зміни в положення щодо програм цільового кредитування. На період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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«Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як «5-7-9», фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами», — повідомив Шмигаль.
Деталі
За його словами, на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах: «Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу».
Доповнення
У рамках програми кредитування "5-7-9%" за тиждень видано кредитів на понад мільярд гривень.