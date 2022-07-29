Під час війни банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів – рішення уряду

Цитата

«Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як «5-7-9», фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами», — повідомив Шмигаль.

Деталі

За його словами, на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах: «Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу».

Доповнення

У рамках програми кредитування "5-7-9%" за тиждень видано кредитів на понад мільярд гривень.