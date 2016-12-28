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Під час пожежі загинула літня жінка на Житомирщині

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Літня жінка загинула під час пожежі на Житомирщині, про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.

Займання сталось сьогодні о 05:53 у с. Велика Фосня Овруцького району. Рятувальників викликав сусід власниці оселі.

“До місця виклику негайно виїхали вогнеборці 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Овруч у складі 4 чоловік. Вони встановили що в оселі спостерігається сильне задимлення. Горіли кімнатні двері. Аби потрапити всередину, рятувальникам довелось застосовувати апарати на стиснутому повітрі. На підлозі біля ліжка вони виявили тіло 69-річної господині помешкання без ознак життя. О 06:25 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:40 — ліквідувати. Внаслідок надзвичайної події вогнем пошкоджено кімнатні двері, стіну та знищено розетку. За межі кімнати вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я. Попередньо встановлено, що загоряння сталось через коротке замкнення в електромережі”, — повідомили в ДСНС.

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