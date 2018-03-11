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Під час пожежі в нежитловій будівлі у Харкові загинули двоє

Під час пожежі в нежитловій будівлі у Харкові загинули двоє

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові внаслідок пожежі в одноповерховій нежитловій будівлі на вулиці Залізнична, 16 загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Горіла одна з кімнат будівлі, дерев’яне перекриття та дах на загальній площі 15 кв. м. Унаслідок пожежі утворилось сильне задимлення.

Під час гасіння вогню в приміщенні прибудованого до будівлі гаражу рятувальники відшукали тіла двох загиблих людей. Ними виявились чоловіки 1989 та 1993 років народження.

Згідно повідомлення ДСНС, пожежу було локалізовано о 07:19 та ліквідовано о 08:10. На даний момент встановлюються причини пожежі.

Як повідомляв УНН, пожежа в багатоповерхівці Харкова: 12 людей евакуювали, один чоловік загинув.

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