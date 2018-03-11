Під час пожежі в нежитловій будівлі у Харкові загинули двоє
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові внаслідок пожежі в одноповерховій нежитловій будівлі на вулиці Залізнична, 16 загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
Горіла одна з кімнат будівлі, дерев’яне перекриття та дах на загальній площі 15 кв. м. Унаслідок пожежі утворилось сильне задимлення.
Під час гасіння вогню в приміщенні прибудованого до будівлі гаражу рятувальники відшукали тіла двох загиблих людей. Ними виявились чоловіки 1989 та 1993 років народження.
Згідно повідомлення ДСНС, пожежу було локалізовано о 07:19 та ліквідовано о 08:10. На даний момент встановлюються причини пожежі.
Як повідомляв УНН, пожежа в багатоповерхівці Харкова: 12 людей евакуювали, один чоловік загинув.