Во время пожара в нежилом здании в Харькове погибли двое
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове в результате пожара в одноэтажном нежилом здании на улице Железнодорожная, 16 погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Горела одна из комнат здания, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление.
Во время тушения огня в помещении пристроенного к зданию гаража спасатели нашли тела двух погибших людей. Ими оказались мужчины 1989 и 1993 рождения.
Согласно сообщению ГСЧС, пожар был локализован в 07:19 и ликвидирован в 8:10. На данный момент устанавливаются причины пожара.
Как сообщал УНН, пожар в многоэтажке Харькова: 12 человек эвакуировали, один человек погиб.