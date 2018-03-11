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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36434 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52353 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55902 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101643 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103630 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110644 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Во время пожара в нежилом здании в Харькове погибли двое

Во время пожара в нежилом здании в Харькове погибли двое

Киев  •  УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове в результате пожара в одноэтажном нежилом здании на улице Железнодорожная, 16 погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Горела одна из комнат здания, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Во время тушения огня в помещении пристроенного к зданию гаража спасатели нашли тела двух погибших людей. Ими оказались мужчины 1989 и 1993 рождения.

Согласно сообщению ГСЧС, пожар был локализован в 07:19 и ликвидирован в 8:10. На данный момент устанавливаются причины пожара.

Как сообщал УНН, пожар в многоэтажке Харькова: 12 человек эвакуировали, один человек погиб.

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