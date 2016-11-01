Тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі у житловому будинку на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Черкаській області.
Так, 31 жовтня о 7 годині із села Зорівка надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Пролетарській.
Під час ліквідації пожежі рятувальники вивили тіло 58-річного господаря будинку.
Причиною пожежі стало паління в ліжку.