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Під час пожежі багатоквартирному будинку в російському Кемерово постраждали 8 осіб

Під час пожежі багатоквартирному будинку в російському Кемерово постраждали 8 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В результаті пожежі в багатоквартирному будинку в Кемерові, за уточненими даними, постраждали вісім людей. Про це російському виданню ТАСС повідомили в понеділок в Кемеровській обласній лікарні, передає УНН.

"До нас надійшло троє дітей і п'ять дорослих, всього вісім чоловік. У всіх легка ступінь тяжкості отруєння чадним газом", - сказав співрозмовник агентства. 

В МНС по Кемеровській області повідомили, що пожежа сталася на вулиці Леніна в багатоквартирному будинку - на момент прибуття першого підрозділу з балкона шостого поверху йшов дим, на балконі дев'ятого поверху люди просили допомоги

"Місце спалаху знаходилося на шостому поверсі, вогонь вийшов з кімнати на балкон і частково перейшов на вищий балкон на сьомому поверсі. На місці працювали близько 30 пожежних і дев'ять одиниць техніки", - сказали у відомстві.

Джерело в правоохоронних органах регіону, у свою чергу додало, що причиною пожежі могло стати куріння.

"Загоряння, за попередніми даними, могло статися через куріння в стані алкогольного сп'яніння", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, у Гаазі (Нідерланди) в результаті вибуху "невідомого походження" сталося обвалення фасаду житлового будинку. Внаслідок чого кількість постраждалих наразі складає 9 людей.

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