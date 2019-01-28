Під час пожежі багатоквартирному будинку в російському Кемерово постраждали 8 осіб

КИЇВ. 28 січня. УНН. В результаті пожежі в багатоквартирному будинку в Кемерові, за уточненими даними, постраждали вісім людей. Про це російському виданню ТАСС повідомили в понеділок в Кемеровській обласній лікарні, передає УНН.