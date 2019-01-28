Під час пожежі багатоквартирному будинку в російському Кемерово постраждали 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В результаті пожежі в багатоквартирному будинку в Кемерові, за уточненими даними, постраждали вісім людей. Про це російському виданню ТАСС повідомили в понеділок в Кемеровській обласній лікарні, передає УНН.
"До нас надійшло троє дітей і п'ять дорослих, всього вісім чоловік. У всіх легка ступінь тяжкості отруєння чадним газом", - сказав співрозмовник агентства.
В МНС по Кемеровській області повідомили, що пожежа сталася на вулиці Леніна в багатоквартирному будинку - на момент прибуття першого підрозділу з балкона шостого поверху йшов дим, на балконі дев'ятого поверху люди просили допомоги
"Місце спалаху знаходилося на шостому поверсі, вогонь вийшов з кімнати на балкон і частково перейшов на вищий балкон на сьомому поверсі. На місці працювали близько 30 пожежних і дев'ять одиниць техніки", - сказали у відомстві.
Джерело в правоохоронних органах регіону, у свою чергу додало, що причиною пожежі могло стати куріння.
"Загоряння, за попередніми даними, могло статися через куріння в стані алкогольного сп'яніння", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, у Гаазі (Нідерланди) в результаті вибуху "невідомого походження" сталося обвалення фасаду житлового будинку. Внаслідок чого кількість постраждалих наразі складає 9 людей.