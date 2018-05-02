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Під час першотравневих заворушень у Парижі затримано щонайменше 200 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція в Парижі заарештувала близько 200 демонстрантів, які громили вітрини і підпалювали автомобілі під час щорічних травневих протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Під час першотравневих заворушень у Парижі затримано щонайменше 200 осіб

Ультраліві анархістські групи, відомі як “Чорний блок”, прийшли на організований французькими профспілками мирний мітинг проти реформ президента Еммануеля Макрона в державному секторі, перетворивши його в масові заворушення.

За даними поліції в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald’s. Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

До протестуючих застосовувався сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати їх. Четверо людей, включно з поліцейським, отримали легкі поранення.

Профспілки заявили, що число мирних учасників маршу склало близько 55 тисяч осіб. Поліція, відповідно, нарахувала близько 20 тисяч.

Як повідомляв УНН, у Парижі демонстрація до Дня праці переросла у безлади. Активісти — громили вітрини, а поліція застосувала газ.

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