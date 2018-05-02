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Во время первомайских беспорядков в Париже задержаны не менее 200 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Во время первомайских беспорядков в Париже задержаны не менее 200 человек

Ультралевые анархистские группы, известные как “Черный блок”, пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ президента Эммануэля Макрона в государственном секторе, превратив его в массовые беспорядки.

По данным полиции в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald’s. Кроме того, в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а стены расписаны граффити.

К протестующим применялся слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. Четыре человека, включая полицейского, получили легкие ранения.

Профсоюзы заявили, что число мирных участников марша составило около 55 тысяч человек. Полиция, соответственно, насчитала около 20 тысяч.

Как сообщал УНН, в Париже демонстрация ко Дню труда переросла в беспорядки. Активисты — громили витрины, а полиция применила газ.

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