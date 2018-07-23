Під час переслідування порушника поліцейське авто вилетіло у рівчак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Київській області під час переслідування правопорушника поліцейська автівка з’їхала у водойму. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“У результаті дорожно-транспортної пригоди двоє працівників поліції отримали тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, випадок трапився 22 липня у селі Петропавлівська Борщагівка.
За даними прес-служби, наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак правопорушник законну вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і продовжив рух, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.
Поліцейські включили проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування водія-порушника. Однак водій службової автівки не впорався з керуванням і авто з проїжджої частини знесло у рівчак. У результаті двоє правоохоронці отримали травми.
Наразі інспекція по особовому складу управління кадрового забезпечення Головного управління поліції Київщини проводить службове розслідування, після чого буде надано оцінку професійним діям працівників поліції.
Раніше УНН повідомляв, що у Нікополі хулігани відлупцювали поліцейський автомобіль.