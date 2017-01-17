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Під час навчального оповіщення у Львові увімкнуть сирени

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Завтра, 18 січня, з 14:50 до 15:00 під час навчального оповіщення населення у місті та області вмикатимуть електросирени. Мета увімкнення засобів оповіщення – навчальна, тому практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Також для визначення рівня озвучення звуковими сигналами території міста проводитимуть електронне опитування мешканців.

Як повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, достатньо з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням на опитування, розміщеному на сайті міськради, та відповісти на декілька запитань.

Доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15:00 18 січня до 24:00 19 січня.

Українські Національні Новини

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