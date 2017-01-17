Во время учебного оповещения во Львове включат сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Завтра, 18 января, с 14:50 до 15:00 во время учебного оповещения населения в городе и области будут включать электросирены. Цель включения средств оповещения - учебная, поэтому практические меры отрабатываться не будут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Также для определения уровня озвучивания звуковыми сигналами территории города будут проводиться электронный опрос жителей.
Как сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, достаточно с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона перейти в сети Интернет по ссылке на опрос, размещенный на сайте горсовета, и ответить на несколько вопросов.
Доступ по ссылке для опроса будет актуальным в период с 15:00 18 января до 24:00 19 января.