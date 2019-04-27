Під час мітингу в Афганістані сталися сутички

"Одна людина загинула, чотири поранених були доставлені в місцеву лікарню пізніше в п'ятницю", - повідомив Сіньхуа заступник директора громадської охорони здоров'я провінції.



Президент Афганістану Ашраф Гані в п'ятницю офіційно провів інавгурацію нового парламенту країни в умовах суворих заходів безпеки. Це третій афганський парламент після падіння режиму талібів в кінці 2001 року і 17-й парламент в історії країни.

Парламентські вибори відбулися 20 жовтня минулого року. Виборча комісія ще не оголосила про остаточні результати в деяких виборчих округах.



Демонстранти звинуватили виборчком в корупції в процесі голосування і пообіцяли продовжувати акції протестів до тих пір, поки не буде забезпечена прозорість підрахунку голосів.



Нагадаємо, що 23 квітня стався вибух на шахті в Афганістані, семеро загиблих.