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Під час мітингу в Афганістані сталися сутички

Під час мітингу в Афганістані сталися сутички

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Як мінімум одна людина загинула, ще четверо отримали поранення після того, як мирна демонстрація в провінції Баглан на півночі Афганістану прийняла насильницькі форми. Про це в суботу повідомив заступник директора громадської охорони здоров'я провінції, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Одна людина загинула, чотири поранених були доставлені в місцеву лікарню пізніше в п'ятницю", - повідомив Сіньхуа заступник директора громадської охорони здоров'я провінції.

Президент Афганістану Ашраф Гані в п'ятницю офіційно провів інавгурацію нового парламенту країни в умовах суворих заходів безпеки. Це третій афганський парламент після падіння режиму талібів в кінці 2001 року і 17-й парламент в історії країни.
Парламентські вибори відбулися 20 жовтня минулого року. Виборча комісія ще не оголосила про остаточні результати в деяких виборчих округах.

Демонстранти звинуватили виборчком в корупції в процесі голосування і пообіцяли продовжувати акції протестів до тих пір, поки не буде забезпечена прозорість підрахунку голосів.

Нагадаємо, що 23 квітня стався вибух на шахті в Афганістані, семеро загиблих.

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