Під час коронакризи була збережена фінансова стабільність – Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час кризи коронавірусу була збережена фінансова стабільність, завдяки низькій інфляції і передбачуваній динаміці курсу. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
"Важливим фактором було збереження фінансової стабільності. На відміну від попередніх криз, які ставалися по різним причинам, (у даному році коронавірус став причиною кризи) у нас була збережена фінансова стабільність — низька інфляція, достатня і передбачувана динаміка курсу. Це дало можливість підприємствам і споживчому попиту зберегтися на пристойному рівні і бізнесу прогнозувати свою діяльність", - сказав Петрашко.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.