Під час коронакризи була збережена фінансова стабільність – Петрашко

"Важливим фактором було збереження фінансової стабільності. На відміну від попередніх криз, які ставалися по різним причинам, (у даному році коронавірус став причиною кризи) у нас була збережена фінансова стабільність — низька інфляція, достатня і передбачувана динаміка курсу. Це дало можливість підприємствам і споживчому попиту зберегтися на пристойному рівні і бізнесу прогнозувати свою діяльність", - сказав Петрашко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.



