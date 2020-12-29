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Під час коронакризи була збережена фінансова стабільність – Петрашко

Київ • УНН

 • 11341 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час кризи коронавірусу була збережена фінансова стабільність, завдяки низькій інфляції і передбачуваній динаміці курсу. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

Під час коронакризи була збережена фінансова стабільність – Петрашко

"Важливим фактором було збереження фінансової стабільності. На відміну від попередніх криз, які ставалися по різним причинам, (у даному році коронавірус став причиною кризи) у нас була збережена фінансова стабільність — низька інфляція, достатня і передбачувана динаміка курсу. Це дало можливість підприємствам і споживчому попиту зберегтися на пристойному рівні і бізнесу прогнозувати свою діяльність", - сказав Петрашко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №4065, яким передбачається надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування деяких об’єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.

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