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Під бєлгородом бронетранспортер протаранив приватний будинок

Під бєлгородом бронетранспортер протаранив приватний будинок

Київ • УНН

 • 101430 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У росії під бєлгородом бронетранспортер протаранив приватний будинок. Внаслідок ДТП зруйнувана стіна будинку та звалилася частина його даху. Про це повідомляє один із російських Telegram-каналів, інформує УНН.

Цитата

"Усе сталося у селищі уразово валуйського району бєлгородської області. Водій гусеничного бронетранспортера не впорався з керуванням та в'їхав у будинок, розташований на вулиці плеханова", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначили, що внаслідок ДТП зруйнувана стіна будинку та звалилася частина його даху.

Окрім того, у будинку перебувала жінка. Вона отримала лише переляк.

Доповнення

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що під бєлгородом виявили завод, де на ремонті не менше ніж 300 одиниць військової техніки окупантів.

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