Під бєлгородом бронетранспортер протаранив приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У росії під бєлгородом бронетранспортер протаранив приватний будинок. Внаслідок ДТП зруйнувана стіна будинку та звалилася частина його даху. Про це повідомляє один із російських Telegram-каналів, інформує УНН.
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"Усе сталося у селищі уразово валуйського району бєлгородської області. Водій гусеничного бронетранспортера не впорався з керуванням та в'їхав у будинок, розташований на вулиці плеханова", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначили, що внаслідок ДТП зруйнувана стіна будинку та звалилася частина його даху.
Окрім того, у будинку перебувала жінка. Вона отримала лише переляк.
Доповнення
Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що під бєлгородом виявили завод, де на ремонті не менше ніж 300 одиниць військової техніки окупантів.