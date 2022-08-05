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Под белгородом бронетранспортер протаранил частный дом

Под белгородом бронетранспортер протаранил частный дом

Киев • УНН

 • 101425 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В россии под белгородом бронетранспортер протаранил частный дом. В результате ДТП разрушена стена дома и рухнула часть его крыши. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов, информирует УНН.

Цитата

"Все произошло в посёлке уразово валуйского района белгородской области. Водитель гусеничного бронетранспортёра не справился с управлением и въехал в дом, расположенный на улице плеханова", – говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что в результате ДТП разрушена стена дома и рухнула часть его крыши.

Кроме того, в доме находилась женщина. Она отделалась испугом.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что под белгородом обнаружили завод, где на ремонте не менее 300 единиц военной техники оккупантов.

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