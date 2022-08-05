Под белгородом бронетранспортер протаранил частный дом

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"Все произошло в посёлке уразово валуйского района белгородской области. Водитель гусеничного бронетранспортёра не справился с управлением и въехал в дом, расположенный на улице плеханова", – говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что в результате ДТП разрушена стена дома и рухнула часть его крыши.

Кроме того, в доме находилась женщина. Она отделалась испугом.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что под белгородом обнаружили завод, где на ремонте не менее 300 единиц военной техники оккупантов.