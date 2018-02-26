ПФУ виплатив українцям за кордоном пенсій на близько 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулого року українцям, що проживають за кордоном, виплачено пенсій на суму близько 2 млн євро. Про це сказано у звіті Пенсійного фонду України, передає УНН.
“За міжнародними зобов’язаннями забезпечено своєчасну виплату пенсій у 18 країн світу громадянам України, які проживають за кордоном, на суму 129,1 тис. доларів та 1 млн 849,3 тис. євро. Пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території України, здійснено виплату пенсій на суму 12,2 тис. доларів та 3 млн 200 євро”, — сказано у документі.
Як додали у Пенсійному фонду, на виплату пенсій громадянам України, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, від Пенсійного фонду Російської Федерації надійшло 41 млн російських рублів.
Нагадаємо, найвищі пенсії отримують пенсіонери — мешканці Києва.