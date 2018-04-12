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Петро Порошенко та Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти РФ

Петро Порошенко та Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поговорили про отруєння в Солсбері, реформи в Україні та засудили агресію Росії на Донбасі та в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.

В ході розмови Порошенко висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері і відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі необхідності.

Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і засудила агресію РФ на Донбасі та Криму.

У свою чергу Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму.

Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ. Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони. Президент Порошенко подякував за підтримку українських реформ.

Як повідомляв УНН, Порошенко зідзвонився із Мей.

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