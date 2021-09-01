Петраков виділив найбільш небезпечних футболістів у збірній Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков провів передматчеву прес-конференцію, присвячену завтрашньому поєдинку кваліфікації ЧС-2022 із командою Казахстану. Слова фахівця наводить сайт УАФ, передає УНН.
Деталі
Петракову подобається гра Серікжана Мужикова та воротарів збірної.
“Мужиков мені сподобався в першому матчі, забив гол. Технічний півзахисник, ключовий гравець. У Казахстану завжди непогані воротарі, вони виділяються. Взагалі добротна команда”, — зізнався коуч.
Також наставник розповів стосовно стану деяких гравців збірної України.
“Учора Харатін прийшов до мене о першій годині ночі. Сказав, що керівництво „Ференцварошу“ його продало в „Легію“. Він сам був у шоці. О п’ятій ранку в нього був літак — він вирушив на медогляд. Мені нічого не залишалося, як його відпустити. Харатін прибуде до збірної 2 вересня, після матчу з Казахстаном. Яремчук здоровий. Зараз він буде тренуватися в загальній групі. Із ним усе гаразд, просто після ін’єкції була невелика температура, пов’язана з особливостями організму. Він у строю”, — сказав Петраков.
Доповнення
Матч між збірними Казахстану та України пройде завтра о 17:00 на “Астана Арена” у Нур-Султані.