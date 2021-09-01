Петраков виділив найбільш небезпечних футболістів у збірній Казахстану

Деталі

Петракову подобається гра Серікжана Мужикова та воротарів збірної.

“Мужиков мені сподобався в першому матчі, забив гол. Технічний півзахисник, ключовий гравець. У Казахстану завжди непогані воротарі, вони виділяються. Взагалі добротна команда”, — зізнався коуч.

Також наставник розповів стосовно стану деяких гравців збірної України.

“Учора Харатін прийшов до мене о першій годині ночі. Сказав, що керівництво „Ференцварошу“ його продало в „Легію“. Він сам був у шоці. О п’ятій ранку в нього був літак — він вирушив на медогляд. Мені нічого не залишалося, як його відпустити. Харатін прибуде до збірної 2 вересня, після матчу з Казахстаном. Яремчук здоровий. Зараз він буде тренуватися в загальній групі. Із ним усе гаразд, просто після ін’єкції була невелика температура, пов’язана з особливостями організму. Він у строю”, — сказав Петраков.

Доповнення

Матч між збірними Казахстану та України пройде завтра о 17:00 на “Астана Арена” у Нур-Султані.