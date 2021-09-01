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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Петраков выделил наиболее опасных футболистов в сборной Казахстана

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел предматчевую пресс-конференцию, посвященную завтрашнему поединку квалификации ЧМ-2022 с командой Казахстана. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает УНН.

Детали

Петракову нравится игра Серикжан Мужикова и вратарей сборной.

“Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. Технический полузащитник, ключевой игрок. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда ”, - признался коуч.

Также наставник рассказал о состоянии некоторых игроков сборной Украины.

“Вчера Харатин пришел ко мне в час ночи. Сказал, что руководство „Ференцварошу“ его продал в „Легию“. Он сам был в шоке. В пять утра у него был самолет — он отправился на медосмотр. Мне ничего не оставалось, как его отпустить. Харатин прибудет в сборную 2 сентября, после матча с Казахстаном. Яремчук здоров. Сейчас он будет тренироваться в общей группе. С ним все в порядке, просто после инъекции была небольшая температура, связанная с особенностями организма. Он в строю ”, - сказал Петраков.

Дополнение

Матч между сборными Казахстана и Украины пройдет завтра в 17:00 на “Астана Арена” в Нур-Султане.

Украинские Национальные Новости

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