Петраков выделил наиболее опасных футболистов в сборной Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел предматчевую пресс-конференцию, посвященную завтрашнему поединку квалификации ЧМ-2022 с командой Казахстана. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает УНН.
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Петракову нравится игра Серикжан Мужикова и вратарей сборной.
“Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. Технический полузащитник, ключевой игрок. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда ”, - признался коуч.
Также наставник рассказал о состоянии некоторых игроков сборной Украины.
“Вчера Харатин пришел ко мне в час ночи. Сказал, что руководство „Ференцварошу“ его продал в „Легию“. Он сам был в шоке. В пять утра у него был самолет — он отправился на медосмотр. Мне ничего не оставалось, как его отпустить. Харатин прибудет в сборную 2 сентября, после матча с Казахстаном. Яремчук здоров. Сейчас он будет тренироваться в общей группе. С ним все в порядке, просто после инъекции была небольшая температура, связанная с особенностями организма. Он в строю ”, - сказал Петраков.
Дополнение
Матч между сборными Казахстана и Украины пройдет завтра в 17:00 на “Астана Арена” в Нур-Султане.