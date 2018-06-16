Петиції проти підвищення пенсійного віку в РФ зібрали близько 800 тис. підписів

Основний збір підписів йде на двох порталах - Change.org і "Російська громадська ініціатива". Петиція на першому з них набрала вже близько 750 тисяч підписів. У тексті документа стверджується, що піднімати пенсійний вік необов'язково, а проблему фінансування можна вирішити іншим способом.

Голосування на "Російській громадській ініціативі" набагато складніше і доступнк лише для росіян. У тексті петиції на цьому порталі підвищення пенсійного віку названо незаконним, антиконституційним і таким, що порушує права людини.

Документ набрав близько 19 тисяч голосів "за" і 400 "проти". Ще одна схожа ініціатива зібрала майже 30 тисяч підписів "за".

Для розгляду їх владою потрібно набрати не менше 100 тисяч голосів.

Нагадаємо, 16 червня уряд РФ заявив про внесення на розгляд російської держдуми проекту закону про підвищення пенсійного віку в Росії до 65 років для чоловіків до 2028 року і до 63 років для жінок до 2034 року.