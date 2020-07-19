Петиція про відставку Зеленського через порушення обіцянки набрала необхідну кількість підписів

"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року Президент Володимир Зеленський признався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив Закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана Президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям", - сказано в тексті петиції.

Автором документа виступає Віктор Куолов.

Станом на ранок неділі петиція зібрала 28 617 підписів з 25 000 необхідних.

Як повідомляв УНН, шахтарям залишилося зібрати 500 голосів під петицією про відставку глави енергетичного комітету ВР, народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса.