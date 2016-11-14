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Первинними консультаціями у лікарнях не задоволені дві третини пацієнтів – О.Мусій

Первинними консультаціями у лікарнях не задоволені дві третини пацієнтів – О.Мусій

Київ • УНН

 • 10218 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дві третини пацієнтів не задоволені доступністю надання українцям первинних консультацій лікарів. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олег Мусій.

За словами О.Мусія, про якість первинних консультацій у лікаря можна лише здогадуватись.

"...реально визначити, які із тих 30-50 тис. первинних консультацій якісніші, думаю, не можна. В Україні не існує критеріїв якості. Однак, теоретично, можна говорити про задоволеність пацієнтів від консультацій. Думаю, як мінімум, дві третини людей не задоволені. Через низку факторів: обмежений час прийому лікаря, відсутність на одному місці всіх медичних послуг, необхідність придбання медикаментів, черги, а також інші причини нереформованої системи охорони здоров’я”, — сказав О.Мусій.

Натомість він зазначив, що у приватних клініках сервіс кращий, але не всі можуть собі це дозволити.

“Сервіс кращий, але лише для тих пацієнтів, які мають кошти, а це лише 10% населення. Решта ж не може собі дозволити не лише приватні, а й державні (клініки - ред.), адже все одно часто доводиться доплачувати за ті, чи інші питання”, — сказав О.Мусій.

За його словами, на сьогодні, якість безкоштовних консультацій у державних клініках залишає бажати кращого.

“У будь-якому випадку конкуренція серед приватних медиків завжди призводить до покращення якості, а "зрівнювання", яке є у державних клініках, - до погрішення... на сьогодні якість безкоштовних приватних консультацій у державних клініках залишають бажати кращого”, — наголосив О. Мусій.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

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