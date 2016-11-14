Первичными консультациями в больницах не удовлетворены две трети пациентов - О.Мусий

ukru
15 марта, 19:03 • 110286 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152777 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129096 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122243 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107985 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99346 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128544 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129299 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127541 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 52013 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 73879 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 59445 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 31554 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 43275 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128544 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128265 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264696 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293925 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 2187 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106900 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129299 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112890 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130072 просмотра
Актуальное
Первичными консультациями в больницах не удовлетворены две трети пациентов - О.Мусий

Первичными консультациями в больницах не удовлетворены две трети пациентов - О.Мусий

Киев • УНН

 • 10218 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Две трети пациентов не довольны доступностью предоставления украинцам первичных консультаций врачей. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

"О качестве первичных консультаций у врача можно только гадать, так как реально оценить из тех 30 - 50 тысяч первичных консультаций на сколько они качественные думаю нельзя. Во - первых, потому что в Украине не существует критерия качества, поэтому о качестве я бы не говорил.

Однако, теоретически можно говорить об удовлетворенности пациентов от консультаций. Я думаю, что как минимум две трети людей не удовлетворены. Через массу факторов, таких как ограниченное время приема врача, отсутствия на одном месте всех медицинских услуг, ну, и им придется покупать все медикаменты, которые скажет врач, стоять в очередях, ну и другие причины не реформированной системы здравоохранения ", - сказал О.Мусий.

Кроме, того он отметил, что в частных клиниках сервис лучше, и его не все могут себе позволить.

"Сервис лучше, но только для тех пациентов, которые имеют средства, а средства есть только у 10 % населения, которые могут позволить себе поход в частные клиники. А все остальные не могут себе позволить не только частной, но и государственные потому что все равно часто приходится доплачивать за те или иные вопросы ", - сказал О.Мусий.

По его словам, на сегодняшний день качество бесплатных консультаций в государственных клиниках оставляют желать лучшего.

"В любом случае конкуренция среди частных медиков всегда приводит к улучшению качества, а " уравнивание ", которое есть в государственных клиниках ухудшает качество ... на сегодняшний день качество бесплатных частных консультаций в государственных клиниках оставляют желать лучшего", - подчеркнул О. Мусий.

Напомним, как сообщал УНН, современные достижения физики находят свое технологическое отображения преимущественно в частных клиниках .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы