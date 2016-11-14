Первичными консультациями в больницах не удовлетворены две трети пациентов - О.Мусий

"О качестве первичных консультаций у врача можно только гадать, так как реально оценить из тех 30 - 50 тысяч первичных консультаций на сколько они качественные думаю нельзя. Во - первых, потому что в Украине не существует критерия качества, поэтому о качестве я бы не говорил.

Однако, теоретически можно говорить об удовлетворенности пациентов от консультаций. Я думаю, что как минимум две трети людей не удовлетворены. Через массу факторов, таких как ограниченное время приема врача, отсутствия на одном месте всех медицинских услуг, ну, и им придется покупать все медикаменты, которые скажет врач, стоять в очередях, ну и другие причины не реформированной системы здравоохранения ", - сказал О.Мусий.

Кроме, того он отметил, что в частных клиниках сервис лучше, и его не все могут себе позволить.

"Сервис лучше, но только для тех пациентов, которые имеют средства, а средства есть только у 10 % населения, которые могут позволить себе поход в частные клиники. А все остальные не могут себе позволить не только частной, но и государственные потому что все равно часто приходится доплачивать за те или иные вопросы ", - сказал О.Мусий.

По его словам, на сегодняшний день качество бесплатных консультаций в государственных клиниках оставляют желать лучшего.

"В любом случае конкуренция среди частных медиков всегда приводит к улучшению качества, а " уравнивание ", которое есть в государственных клиниках ухудшает качество ... на сегодняшний день качество бесплатных частных консультаций в государственных клиниках оставляют желать лучшего", - подчеркнул О. Мусий.

Напомним, как сообщал УНН, современные достижения физики находят свое технологическое отображения преимущественно в частных клиниках .