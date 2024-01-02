Перший у новому році шторм приніс проливний дощ та сильний вітер до Великої Британії, а завтра він накриє Нідерланди

Шторм Хенк сьогодні обрушиться на південно-західне узбережжя Великої Британії, у деяких районах очікують на проливний дощ і пориви вітру до 110 кілометрів на годину. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

На відкритих узбережжях на заході ймовірні пориви швидкістю до 110 кілометрів на годину. Всередині країни більш імовірні пориви 80 кілометрів на годину

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Очікується, що шторм зосередиться навколо південно-західної Англії та південного Уельсу, а потім переміститься на схід Великої Британії.

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Метеорологічне бюро випустило жовте попередження і попередило, що через сильний вітер можуть бути ускладнені поїздки, не виключені відключення електрики. Також імовірні "літаючі уламки", які можуть призвести до травм і становити загрозу для життя. Автомобілістам рекомендується їздити повільно, а домовласникам слід закріпити садові меблі та інші незакріплені предмети.

Тим, хто живе неподалік узбережжя, радять уникати прогулянок поблизу моря через великі хвилі, оскільки вони можуть змити людей у воду.

Синоптики раніше попереджали, що сьогодні в багатьох частинах Великої Британії очікується проливний дощ.

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Синоптики Нідерландів очікують, що у вівторок ввечері шторм перетне Північне море і досягне європейського узбережжя, зокрема Нідерландів.

Сьогодні ввечері та в ніч на середу будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 80-90 км/год на південному сході та 100-110 км/год на північному заході та в північних прибережних районах