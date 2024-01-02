Перший у новому році шторм приніс проливний дощ та сильний вітер до Великої Британії, а завтра він накриє Нідерланди

ukenru
29 березня, 17:57 • 161678 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 201906 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 181830 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 219136 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 191285 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 160447 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 163345 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152208 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 437668 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173492 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
47 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 110056 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 114034 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 113767 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 74284 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 105230 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 289711 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 437652 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 484895 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 489353 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 395371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 74284 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 201891 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146338 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 139496 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112482 перегляди
Актуальне
Перший у новому році шторм приніс проливний дощ та сильний вітер до Великої Британії, а завтра він накриє Нідерланди

Перший у новому році шторм приніс проливний дощ та сильний вітер до Великої Британії, а завтра він накриє Нідерланди

Київ • УНН

 • 29235 перегляди

Шторм Хенк обрушиться на південний захід Великої Британії з вітрами до 110 км/год. Синоптики попереджають про ускладнення пересування та можливі відключення електроенергії.

Шторм Хенк сьогодні обрушиться на південно-західне узбережжя Великої Британії, у деяких районах очікують на проливний дощ і пориви вітру до 110 кілометрів на годину. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

На відкритих узбережжях на заході ймовірні пориви швидкістю до 110 кілометрів на годину. Всередині країни більш імовірні пориви 80 кілометрів на годину

- йдеться у попередженні.

Деталі

Очікується, що шторм зосередиться навколо південно-західної Англії та південного Уельсу, а потім переміститься на схід Великої Британії.

Погода у Києві побила 40-річний рекорд21.12.23, 16:56 • 47453 перегляди

Метеорологічне бюро випустило жовте попередження і попередило, що через сильний вітер можуть бути ускладнені поїздки, не виключені відключення електрики. Також імовірні "літаючі уламки", які можуть призвести до травм і становити загрозу для життя. Автомобілістам рекомендується їздити повільно, а домовласникам слід закріпити садові меблі та інші незакріплені предмети.

Тим, хто живе неподалік узбережжя, радять уникати прогулянок поблизу моря через великі хвилі, оскільки вони можуть змити людей у воду.

Image

Синоптики раніше попереджали, що сьогодні в багатьох частинах Великої Британії очікується проливний дощ.

Додатково

Синоптики Нідерландів очікують, що у вівторок ввечері шторм перетне Північне море і досягне європейського узбережжя, зокрема Нідерландів.

Сьогодні ввечері та в ніч на середу будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 80-90 км/год на південному сході та 100-110 км/год на північному заході та в північних прибережних районах

- повідомили голландській метеорологічній службі KNMI.

Організація випустила жовте попередження про погоду через поривчасту погоду, чинне до 4 години ранку середи.

Попереджають, що шторм може вплинути на рух транспорту та активний відпочинок на свіжому повітрі. У середу вранці пориви вітру стихнуть.

Шторм, який прийшов з Тихого океану, став підтоплювати пустелі у Каліфорнії22.12.23, 18:53 • 26540 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25