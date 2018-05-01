Першотравнева хода у Харкові: учасників облили кефіром
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Харкові під час маршу, присвяченому Дню праці, учасників облили кефіром. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Під час ходи поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова. Він зізнався, що вилив у натовп кефір. Провівши з ним профілактичну бесіду, активіста згодом відпустили.
Крім того, за кілька хвилин до маршу співробітники поліції радили учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка.
Також в повідомленні одного з користувачів Twitter під ніком Alla (agent of the kremlin) йдеться, що у першотравневій ході брали участь понад 200 чоловік.
"У Харкові не більше 200 чоловік в оточенні поліції вийшли на маївку. Хто такі – невідомо. Але судячи з усього – комуняки в підпіллі. Вони тримали плакати: "Слава 1 Травня", "Тарифний геноцид", кричали: "Нацистам ганьба", після чого були облиті кефіром і розійшлися", – зазначено в повідомленні.
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Нагадаємо, 1 травня в Одесі пройшов мітинг, присвячений Дню праці. Більшість його учасників – люди похилого віку.