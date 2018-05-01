Первомайское шествие в Харькове: участников облили кефиром
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харькове во время марша, посвященного Дню труда, участников облили кефиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Во время шествия полиция задержала местного активиста Вадима Позднякова. Он признался, что вылил в толпу кефир. Проведя с ним профилактическую беседу, активиста впоследствии отпустили.
Кроме того, за несколько минут до марша сотрудники полиции советовали участникам акции не доставать флаги, на которых была изображена коммунистическая символика.
Также в сообщении одного из пользователей Twitter под ником Alla (agent of the kremlin) говорится, что в первомайском шествии участвовали более 200 человек.
"В Харькове не более 200 человек в окружении полиции, вышли на маевку. Кто такие – неизвестно. Но судя по всему – коммуняки в подполье. Они держали плакаты: "Да здравствует 1 Мая", "Тарифный геноцид", кричали: "Нацистам позор", после чего были облиты кефиром и разошлись", - говорится в сообщении.
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Напомним, 1 мая в Одессе прошел митинг, приуроченный ко Дню труда. Большинство участников – люди пожилого возраста.