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Первомайское шествие в Харькове: участников облили кефиром

Киев • УНН

 • 10810 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харькове во время марша, посвященного Дню труда, участников облили кефиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Первомайское шествие в Харькове: участников облили кефиром

Во время шествия полиция задержала местного активиста Вадима Позднякова. Он признался, что вылил в толпу кефир. Проведя с ним профилактическую беседу, активиста впоследствии отпустили.

Кроме того, за несколько минут до марша сотрудники полиции советовали участникам акции не доставать флаги, на которых была изображена коммунистическая символика.

Также в сообщении одного из пользователей Twitter под ником Alla (agent of the kremlin) говорится, что в первомайском шествии участвовали более 200 человек.

"В Харькове не более 200 человек в окружении полиции, вышли на маевку. Кто такие – неизвестно. Но судя по всему – коммуняки в подполье. Они держали плакаты: "Да здравствует 1 Мая", "Тарифный геноцид", кричали: "Нацистам позор", после чего были облиты кефиром и разошлись", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 мая в Одессе прошел митинг, приуроченный ко Дню труда. Большинство участников – люди пожилого возраста.

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