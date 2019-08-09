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Перший заступник директора Національної розвідки США йде у відставку

Перший заступник директора Національної розвідки США йде у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Перша заступниця директора Національної розвідки США Сью Гордон, яку президент США Дональд Трамп називав ймовірним кандидатом на пост виконуючого обов'язки глави цього відомства, йде у відставку. Про це американський лідер повідомив в четвер на своїй сторінці в мережі Twitter, передає УНН.

“Сью оголосила, що йде 15 серпня, що збігається за часом з відходом Деніела Коутса (нинішнього директора Національної розвідки США — ред). Новий виконуючий обов’язки директора Національної розвідки буде названий незабаром”, — написав він.

Раніше Трамп говорив, що Гордон може тимчасово очолити відомство після відходу Коутса 15 серпня. Він зазначив, що розглядає три кандидатури для висунення на пост директора Національної розвідки вже на постійній основі. Від висунення на цю посаду вже відмовився конгресмен-республіканець від штату Техас Джон Реткліфф. Причиною цього, за словами Трампа, стали нападки ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп назвав свої повідомлення в Twitter формою захисту від нападок ЗМІ

Газета The New York Times стверджувала, що Коутс і Трамп не погоджувалися з багатьох питань, зокрема в тому, що стосується Росії. Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу розвідувального співтовариства США.

Як стверджував новинний портал Axios, Трамп в бесідах з представниками найближчого оточення висловлював думку, що апарат директора Нацрозвідки, створений після терактів 11 вересня 2001 року і що послідувала за ними реорганізації спецслужб США, являє собою “непотрібну бюрократичну прошарок”. Директор Національної розвідки США вважається координатором діяльності всіх 16 американських розвідувальних відомств.

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