Перший заступник директора Національної розвідки США йде у відставку

“Сью оголосила, що йде 15 серпня, що збігається за часом з відходом Деніела Коутса (нинішнього директора Національної розвідки США — ред). Новий виконуючий обов’язки директора Національної розвідки буде названий незабаром”, — написав він.

Раніше Трамп говорив, що Гордон може тимчасово очолити відомство після відходу Коутса 15 серпня. Він зазначив, що розглядає три кандидатури для висунення на пост директора Національної розвідки вже на постійній основі. Від висунення на цю посаду вже відмовився конгресмен-республіканець від штату Техас Джон Реткліфф. Причиною цього, за словами Трампа, стали нападки ЗМІ.

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Газета The New York Times стверджувала, що Коутс і Трамп не погоджувалися з багатьох питань, зокрема в тому, що стосується Росії. Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу розвідувального співтовариства США.

Як стверджував новинний портал Axios, Трамп в бесідах з представниками найближчого оточення висловлював думку, що апарат директора Нацрозвідки, створений після терактів 11 вересня 2001 року і що послідувала за ними реорганізації спецслужб США, являє собою “непотрібну бюрократичну прошарок”. Директор Національної розвідки США вважається координатором діяльності всіх 16 американських розвідувальних відомств.