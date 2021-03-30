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Перший за довгі роки міністр, який допомагає медикам, а не заважає - Глузман про Степанова

Перший за довгі роки міністр, який допомагає медикам, а не заважає - Глузман про Степанова

Київ • УНН

 • 17681 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, 30 березня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов рівно рік як на своїй посаді. УНН поцікавився у відомих медиків України про те, як вони оцінюють діяльність міністра на посаді. Президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман в коментарі УНН дуже позитивно оцінив роботу Міністерства охорони здоров’я за цей рік під керівництвом Степанова.

Деталі

“У мене досить позитивне ставлення до Степанова. Тому що я розумію, що могло бути, якби його не було. Це перший за довгі роки міністр, який намагався і намагається допомогти медичній громадськості, а не заважати... Інша справа, що багато що залежить не від нього. Є реалії — а вони такі, як те, що нам залишила Супрун”, — вважає Глузман.

Лікар також відкинув всю можливу критику в бік міністра Степанова з приводу затримок з поставками вакцин від COVID-19 в Україні.

“Я знаю, що весь світ сьогодні бореться за вакцини, яких недостатньо. Людство не може себе забезпечити. І від Степанова це не залежить”, — пояснив Глузман.

Доповнення

Максим Степанов рівно рік тому був призначений міністром охорони здоров’я — 30 березень 2020 року.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська оцінила, як пройшов цей складний пандемічний рік для української медицини і скільки вдалося реалізувати Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни для порятунку життів українців.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

За даними Міністерства охорони здоров’я, 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 212 898 осіб, з них отримали 1 дозу — 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози — 2 людини.

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