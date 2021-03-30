Первый за долгие годы министр, который помогает медикам, а не мешает - Глузман про Степанова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, 30 марта, министр охраны здоровья Максим Степанов ровно год как на своей должности. УНН поинтересовался у известных медиков Украины о том, как они оценивают деятельность министра на посту. Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман в комментарии УНН очень положительно оценил работу Минздрава за этот год под руководством Степанова.
Детали
“У меня достаточно положительное отношение к Степанову. Потому что я понимаю, что могло быть, если бы его не было. Это первый за долгие годы министр, который пытался и пытается помочь медицинской общественности, а не мешать... Другое дело, что многое зависит не от него. Есть реалии — а они такие, как то, что нам оставила Супрун”, — считает Глузман.
Врач также отмел всю возможную критику в сторону министра Степанова по поводу задержек с поставками вакцин от COVID-19 в Украину.
“Я знаю, что весь мир сегодня борется за вакцины, которых недостаточно. Человечество не может себя обеспечить. И от Степанова это не зависит”, — пояснил Глузман.
Дополнение
Максим Степанов ровно год назад был назначен министром здравоохранения — 30 марта 2020 года.
Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.
Вакцинация в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
По данным Минздрава, 14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине. С начала прививочной кампании в Украине привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы — 2 человека.